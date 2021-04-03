Hatayspor Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş eleştiri!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim'in 'Kalırsam Galatasaray'a zarar mı veririm?' diye düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.