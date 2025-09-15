Video Spor Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" | Video
Hidayet Türkoğlu:

Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" | Video

15.09.2025 | 08:56

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya mağlup olarak Türkiye'nin ikinci olduğu maçın ardından, "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türk basketbolunun gelecekte büyük işler yapacağını vurguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. İlk olarak söz alan Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle çocuklara kampın başından beri şampiyon olacağız, kupayı alacağız, final oynayacağız söylemleriyle motive eden başta Ergin hocamızı, daha sonra ona inanan sahada her şeyiyle ülkemizi gururlandıran, uzun yıllar sonra ülkemize madalya kazandıran sporcularımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzun yıllar sonra böyle bir başarının gelmesi, böyle gençlerin ülkemizi gururlandırması, bizleri yönetici anlamında takımın parçası olmaktan ne kadar şansı olduğumuzu, geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu göstergesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, arayıp soran, dualarını eksik etmeyen bu takımın yanında olan milyonlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu çocuklar milyonları gururlandırdı. Elimizden kıl payıyla altın madalyayı kaçırdık ama gümüş madalyayla dönüyoruz. Sayın bakanım da ilk günden beri bizi yalnız bırakmadı. Sayın bakanıma da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da altın madalya için takım elinden geleni ortaya koyacaktır. Kutluyorum hepsini" dedi.

BAK: "BEN İNANIYORUM Kİ TÜRK BASKETBOLU GELECEKTE BÜYÜK İŞLER YAPACAK"
Bakan Bak ise, "Öncelikle bu 12 Dev Adam efsanesini ayağa kaldıran gençlerimizi, sporcularımızı, hocamızı, Basketbol Federasyonu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Milletimizi gururlandırdılar. Çok iyi basketbol oynadılar, finale kadar geldiler. Finalde de iyi oynadılar ama ikincilikle dönüyoruz. Bu da büyük bir başarı. Ben inanıyorum ki, Türk basketbolu gelecekte büyük işler yapacak. Türk sporuna büyük yatırımlar yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini camiamıza kazandırdı. Yeni 12 Dev Adamlar çıkacak. İyi işler yapacaklar. Dünden itibaren madalya alacağımız diyen Ergin Ataman hocamıza, sporcularımıza, başkanımıza, dualarıyla destekleriyle arkamızda duran milletimize teşekkür ediyoruz. Burada olmadı ama dünya şampiyonasında diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz. Şampiyonluk önemli bir sonuç. Onun için savaşmaya devam edecek bu takım. Milletimizi gururlandırdıkları için de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük | Video 07:44
Ertuğrul Doğan: "Takımı sahadan çekmeyi düşündük" | Video 15.09.2025 | 08:57
Hidayet Türkoğlu: Bu çocuklar milyonları gururlandırdı | Video 03:42
Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" | Video 15.09.2025 | 08:56
Sergen Yalçın: Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor | Video 10:26
Sergen Yalçın: "Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor" | Video 14.09.2025 | 08:42
Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 05:29
Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 14.09.2025 | 08:42
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul’a geldi | Video 01:33
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi | Video 10.09.2025 | 08:53
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye’ye döndü | Video 06:16
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'ye döndü | Video 08.09.2025 | 16:06
Vincenzo Montella: Bütün sorumluluk bana ait | Video 10:13
Vincenzo Montella: "Bütün sorumluluk bana ait" | Video 08.09.2025 | 09:17
MSB’den Filenin Sultanları’na destek paylaşımı | Video 01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18
Victor Osimhen milli maçta sakatlandı! İşte Galatasaraylıları korkutan sakatlığın gerçekleştiği anlar | Video 00:16
Victor Osimhen milli maçta sakatlandı! İşte Galatasaraylıları korkutan sakatlığın gerçekleştiği anlar | Video 07.09.2025 | 09:25
İspanyol yıldız Rodri’den Türkiye maçı yorumu: Kazanan çok ciddi bir avantaj sağlayacak | Video 07:13
İspanyol yıldız Rodri'den Türkiye maçı yorumu: "Kazanan çok ciddi bir avantaj sağlayacak" | Video 07.09.2025 | 08:45
Türkiye - İspanya maçı bu akşam 21:45’te | Video 02:08
Türkiye - İspanya maçı bu akşam 21:45'te | Video 07.09.2025 | 08:44
Trabzonspor’un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon’a geldi | Video 02:50
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi | Video 04.09.2025 | 11:32
Ziraat Türkiye Kupası’nda Filistin’e destek mesajı! | Video 00:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! | Video 03.09.2025 | 15:05
GOL | 12 Bingölspor 2-0 Mardin 1969 Spor 00:51
GOL | 12 Bingölspor 2-0 Mardin 1969 Spor 02.09.2025 | 15:18
GOL | 12 Bingölspor 3-0 Mardin 1969 Spor 01:00
GOL | 12 Bingölspor 3-0 Mardin 1969 Spor 02.09.2025 | 15:18
GOL | 12 Bingölspor 1-0 Mardin 1969 Spor 01:09
GOL | 12 Bingölspor 1-0 Mardin 1969 Spor 02.09.2025 | 15:17
Marco Asensio, Fenerbahçe’de | Video 00:44
Marco Asensio, Fenerbahçe'de | Video 01.09.2025 | 09:03
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de! Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim | Video 01:59
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de! "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" | Video 01.09.2025 | 09:02
Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması | Video 06:45
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması | Video 01.09.2025 | 09:02
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya geldi | Video 01:03
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video 31.08.2025 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY