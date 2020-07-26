Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar! 26.07.2020 | 23:20
08:13
Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları 26.07.2020 | 23:14
02:34
GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
01:28
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
01:03
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
01:45
GOL | Karşıyaka 1-0 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
00:22
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde horon oynadı 26.07.2020 | 17:41
00:51
Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik 26.07.2020 | 15:16
00:32
Sörloth gol kralı oldu 26.07.2020 | 15:16
02:27
Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı 26.07.2020 | 15:14
00:47
Emre Belözoğlu'ndan duygusal veda 26.07.2020 | 15:13
02:39
Sergen Yalçın'dan kaleci açıklaması! 26.07.2020 | 15:11
00:57
Erman Toroğlu: Sergen Yalçın bombayı üstüne attı 26.07.2020 | 02:20
00:41
00:42
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 22:00
01:14
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 21:47
01:01
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 20:45
01:46
Menajeri canlı yayında duyurdu! "Caner Erkin..." 25.07.2020 | 19:05
01:47
Kayserispor Trabzonspor'u ağırlıyor 25.07.2020 | 17:38
01:09
Trabzonspor Abdullah Avcı ile görüştü 25.07.2020 | 17:36
TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Turgutluspor'un penaltı atışlarıyla TFF 2. Lig'e yükseldiği karşılaşmanın 102. dakikasında Necmi Çoban, rakibine yaptığı hareket sonrasın direkt kırmızı kart gördü ve pozisyon sonrası saha karıştı.