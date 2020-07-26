Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Turgutluspor'un penaltı atışlarıyla TFF 2. Lig'e yükseldiği karşılaşmanın 102. dakikasında Necmi Çoban, rakibine yaptığı hareket sonrasın direkt kırmızı kart gördü ve pozisyon sonrası saha karıştı.