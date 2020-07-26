Video Spor Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!

Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!

Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!
26.07.2020 | 23:20

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OTOMATİK OYNAT

Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar! 01:44
Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar! 26.07.2020 | 23:20
Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları 08:13
Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları 26.07.2020 | 23:14
GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 02:34
GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor 01:28
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor 01:03
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
GOL | Karşıyaka 1-0 Turgutluspor 01:45
GOL | Karşıyaka 1-0 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
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GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor 01:01
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TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Turgutluspor'un penaltı atışlarıyla TFF 2. Lig'e yükseldiği karşılaşmanın 102. dakikasında Necmi Çoban, rakibine yaptığı hareket sonrasın direkt kırmızı kart gördü ve pozisyon sonrası saha karıştı.

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