Video Spor Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı | Video
Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı | Video

Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı | Video

19.10.2022 | 12:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı | Video 03:56
Kastamonuspor taraftarlarının Galatasaray heyecanı | Video 19.10.2022 | 12:37
Jesus ve Fenerbahçe’yi sayıkladı | Video 00:21
Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı | Video 18.10.2022 | 13:57
Meksika’da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı | Video 00:43
Meksika’da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı | Video 18.10.2022 | 08:41
Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus’tan flaş Henrique açıklaması | Video 07:15
Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus'tan flaş Henrique açıklaması | Video 18.10.2022 | 08:41
Karabağ taraftarından tokat gibi cevap! | Video 00:18
Karabağ taraftarından tokat gibi cevap! | Video 17.10.2022 | 17:05
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Valerien Ismael: Lig ekim ayında kazanılmıyor | Video 05:02
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Valerien Ismael: "Lig ekim ayında kazanılmıyor" | Video 17.10.2022 | 08:40
Mesut Özil’e mehterli kutlama | Video 01:01
Mesut Özil'e mehterli kutlama | Video 16.10.2022 | 14:58
Kayserispor 2-1 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk’tan hakem eleştirisi | Video 05:30
Kayserispor 2-1 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk'tan hakem eleştirisi | Video 16.10.2022 | 08:52
Denizlispor kafilesi deplasman dönüşü kaza geçirdi! O anlar kamerada | Video 06:38
Denizlispor kafilesi deplasman dönüşü kaza geçirdi! O anlar kamerada | Video 15.10.2022 | 14:15
Tottenham - Eintracht Frankfurt ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Tottenham - Eintracht Frankfurt ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:47
Sporting Lizbon - Marsilya ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Sporting Lizbon - Marsilya ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:55
Barcelona - Inter ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Barcelona - Inter ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:55
Viktoria Plzen - Bayern Münih ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Viktoria Plzen - Bayern Münih ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:47
Bayer Leverkusen - Porto ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Bayer Leverkusen - Porto ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:47
Rangers - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Rangers - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:47
Atletico Madrid - Club Brugge ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Atletico Madrid - Club Brugge ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:47
Napoli - Ajax ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Napoli - Ajax ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 12.10.2022 | 19:47
PSG - Benfica ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
PSG - Benfica ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 11.10.2022 | 18:55
Borussia Dortmund - Sevilla ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Borussia Dortmund - Sevilla ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 11.10.2022 | 18:45
Shakhtar Donetsk - Real Madrid ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 02:50
Shakhtar Donetsk - Real Madrid ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 11.10.2022 | 18:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan GMG Kastamonuspor taraftarları, otobüslerle İstanbul’a hareket etti. Taraftarlar, Galatasaray ile GMG Kastamonuspor'un oynayacağı müsabaka için heyecanlı olduklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesinde büyük heyecan yaşayan GMG Kastamonuspor taraftarları, Kastamonu Belediyesi taraftan tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Şehrin farklı noktalarından kaldırılan otobüslerle yola çıkan GMG Kastamonuspor taraftarı karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"GALATASARAY'I YENEREK KASTAMONU'YA MUTLU ŞEKİLDE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kastamonuspor Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Yazıcı, "Çarşamba gününün şu güzel sabahında GMG Kastamonuspor ile Galatasaray arasında oynanacak kupa maçına Kastamonuspor'un taraftarını uğurlamış bulunuyoruz. Bu organizasyonu yapan Kastamonu Belediyemize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla Galatasaray'ı eler geliriz, biz takımımıza güveniyoruz. Cengiz Aygün başkanım sağ olsun zor zamanda ligin başlamasına kısa süre kalsa da takımı kurdu. Kulübümüze destek oldu, ona da ayrıca elinden gelen desteği gösterdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kupa maçında Galatasaray'ı yenerek Kastamonu'ya mutlu bir şekilde döneriz. Şu anda Cumhuriyet Meydanından iki tane Kastamonu Belediyemizin tahsis ettiği büyük otobüs kalkış yaptı. Diğer yerlerden de arkadaşlarımıza küçük otobüsler tahsis edilerek 35 kişilik minibüste kalktı. Bizlerle bilet konusunda irtibata geçen arkadaşlarımız oldu. Kendi araçlarıyla ya da taksi tutarak giden arkadaşlarımızda oldu İstanbul'a. İstanbul gurubumuzla da bunu organize ederek 500 kişiye yakın kişiyle irtibata geçildi. Bir de derneklerimizde İstanbul'da bu maça organize yaptı. Herhalde sanırım bu gece Nef Stadyumunu Kastamonuspor taraftarıyla dolduracağız. Takımımıza neşeyle gururla var gücümüzle destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00'da Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşmada GMG Kastamonuspor'umuza başarılar diliyoruz. İstanbul'da takımımızı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımızı sabah itibariyle yolcu ettik. Yolunuz açık sevinciniz daim olsun" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA