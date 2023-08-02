Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'a geldi 02.08.2023 | 07:59 Galatasaray, Kerem Demirbay transferini açıkladı. Yerli statüsü için hamlelerde bulunan sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in ardından kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaşıldı. Yıldız isim, resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Kerem Demirbay, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK!

Kerem Demirbay, yerli statüsünde olacak. Yıldız futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak.