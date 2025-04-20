Kocaelispor taraftarı, maç için İstanbul’da olan takımın oteline koştu | Video
Trendyol 1. Lig’de Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’un bir grup taraftarı kutlamayı, maç için İstanbul’da olan takımın oteline giderek yaptı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
02:35
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 20.04.2025 | 08:34
06:34
Ole Gunnar Solskjaer: "Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor" | Video 20.04.2025 | 08:33
00:36
Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video 17.04.2025 | 12:55
03:59
00:29
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz'ı çıldırttı | Video 14.04.2025 | 13:41
09:03
Hasan Arat: "Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir" | Video 13.04.2025 | 12:40
01:44
00:21
00:19
Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video 08.04.2025 | 15:55
06:22
10:53
01:25
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: "Foti, Barış'ın annesine küfür etmiş" 04.04.2025 | 23:18
01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:25
02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:25
01:07
GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe 03.04.2025 | 21:18
01:20
GOL | Beşiktaş 1-0 Göztepe 03.04.2025 | 21:13