Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama
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Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama 29.07.2020 | 19:32
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Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı? 28.07.2020 | 16:39
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Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık 28.07.2020 | 16:38
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Ahmet Nur Çebi: Oynamak istiyorlarsa şartlarımız belli 28.07.2020 | 16:37
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Nevzat Dindar: Falcao gelecek sezon da Galatasaray'da olacak 28.07.2020 | 14:19
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, canlı yayında Süper Lig ve küme düşme ile ilgili yeni kararları açıkladı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, canlı yayına bağlanarak bu karar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...