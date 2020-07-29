Video Spor Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama

Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama

Küme düşme kararı sonrası Ankaragücü'den açıklama
29.07.2020 | 19:32

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, canlı yayında Süper Lig ve küme düşme ile ilgili yeni kararları açıkladı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, canlı yayına bağlanarak bu karar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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