Lille taraftarının Burak Yılmaz çılgınlığı | Video
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Lille taraftarı Ligue 1'de takımı şampiyonluğa koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı yere göğe sığdıramıyor. Burak Yılmaz tesislerin önünde taraftarlar tarafından böyle karşılandı.
Lille taraftarı Ligue 1'de takımı şampiyonluğa koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı yere göğe sığdıramıyor. Burak Yılmaz tesislerin önünde taraftarlar tarafından böyle karşılandı.