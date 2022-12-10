Messi ve Weghorst arasında gerginlik: "Ne bakıyorsun aptal"

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Hollanda - Arjantin maçı sonrası ortalık karıştı. Messi, Weghorst için aptal ifadesini kullanırken, Hollandalı golcü ile Arjantin'in eski yıldızı Kun Aguero arasında sinirler gerildi.