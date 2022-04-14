Metin Öztürk'ten Fatih Terim ve Nuri Şahin açıklaması!

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, Galatasaraylı Yöneticiler Ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Nuri hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz. Fatih hocamızı çok seviyoruz ama Fatih hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih hocalar bulmamız gerekiyor." dedi.