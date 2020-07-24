Video Spor Muriqi için gözler Bilic'te

Muriqi için gözler Bilic'te

Muriqi için gözler Bilic'te
24.07.2020 | 15:41

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Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriqi'yi yakından takip eden Slaven Bilic, takımı West Bromwich'i Premier Lig'e taşıdı. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinin Muriqi'ye ilgisini resmileştirmesi bekleniyor.

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