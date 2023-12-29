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Okan Buruk:

Okan Buruk: "Kupa kazanmak bizim için en büyük hedef" | Video

29.12.2023 | 06:05

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kupa kazanmak bizim için geçen seneden beri en büyük hedef. İlk hedefimiz şampiyonluğu kazanmaktı. Bunu başardık. Şimdi Süper Kupa’yı da kazanarak bu seneyi iki kupayla bitirmek istiyoruz" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kaptan Fernando Muslera, Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa Finali öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tarihinde çok fazla kupa olan iki takımın karşı karşıya geleceğini ifade eden Okan Buruk, "Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Kupa kazanmak bizim için geçen seneden beri en büyük hedef. İlk hedefimiz şampiyonluğu kazanmaktı. Bunu başardık. Şimdi Süper Kupa'yı da kazanarak bu seneyi iki kupayla bitirmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Son maçtan sonra beklentinin bizden daha yüksek olduğunu biliyoruz. Burada güzel bir atmosfer var. Stat güzel. Saha çok güzel. Bunun maça olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE YAKIŞIR BİR DERBİ OLMASINI İSTİYORUM"
Buruk, Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istediğini vurgulayarak, "Futbol olarak iki takımın da daha üstüne çıktığı bir maç olsun. Biz bunu hocalar olarak istiyoruz. Sahada bazen çıkmayabiliyor. Yarınki maç daha farklı olacak. Türkiye'yi burada temsil ediyoruz. Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istiyorum. İnşallah burada rakibimizle birlikte oturabilseydik ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Bize, ülkemize yakışır şekilde, futbolun öne çıktığı bir derbi inşallah olur. Hedefimiz kazanmak" diye konuştu.

"HEDEFİMİZİ DAHA İYİSİNİ YAPMAK"
Bayern Münih ve Fenerbahçe maçında da önde baskı yaptıklarını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Fenerbahçe pastan çok daha uzun toplarla çıkmayı tercih etti. Bu da ikinci topa ve orada mücadeleye dönüştü. Çok fazla pasla çıkan bir takım karşımızda yoktu. Geriden oyun kurduk. Buna ilk yarı müsaade ettiler. İlk yarı top yüzde 60 bizdeydi. Bir deplasman takımı olarak rakibimiz beklediğimizden daha çok geride bekledi. İki takım da benzer ileri dörtlüyle çıktı. İki stoper ve Torreira dışında defansif oyuncumuz yok. Herkes ofsansifti. İş bireysel beceriye kalıyor. Bireysel üretmede iki takım da beklentinin altında kaldı. Hedefimiz daha iyisini yapmak. Takımlar biraz daha rahat olacaklar diye düşünüyorum. Geçen sene iki derbide de üstün oyunla 3-0'lık iki galibiyet almıştık. Bu sene rakibimiz kendi sahasında olmasına rağmen biraz daha temkinli oynadı. Bu strateji. Hedefimiz hem iyi oynamak hem kazanmak. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Burada üretmek daha önemli olacak" açıklamasında bulundu.

"HAKEMLER OYUNCULARI KORUMALI"
Icardi'nin yüzünde maskeyle idmana çıktığını dile getiren Okan Buruk, "Üç ayrı darbe aldı. Hakemlerin de sahada oyuncuları koruması gerekiyor. Hakemlerin korumadığı yerde oyuncuların sakatlık geçirmesi, bu tür kırıkların oluşması gayet normal. Ben hakemlerden de özellikle oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim. Hakemlere saldırıda nasıl birleşip onların yanında olduysak hakemler de oyuncuları saha içerisinde korumak zorunda. Icardi bugün maskeyle idmana çıktı. Yarın oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" sözlerini sarf etti.

"YARIN OYUN DEĞİŞECEK"
Maç öncesi rakibi karşılama analizini yaptıklarını söyleyen Okan Buruk, "Genel olarak Galatasaray kadar agresif olmasa da ön alan baskısını yapmaya çalışan bir takımdı. Bu sefer daha çok geride beklemeyi tercih ettiler. Yarın için daha farklı bir şey çıkabilir. Burada iyi ayakları ve formda oyuncuları düşünüyoruz. Kerem de Kaan da bunu yapabiliyor. Kerem Demirbay daha çok top kazanan bir oyuncu oldu. Mertens de alanları oyun içinde alanları zaman zaman etkili kullanabiliyor. Oyun kurmada bize önemli iş yapıyor. Fred'in gelmesiyle oyun biraz daha değişecek. Fred daha mobil ve gezen bir oyuncu. Kanatlara çıkabiliyor. Oyun içinde bu farklılığı getirecek. Orta sahadaki bu boşluk bizim için avantaj da olabilir. Daha rahat bir şekilde geçme şansımız olabilir. Yarın oyunun daha çok değişeceğine inanıyorum" dedi.

"BEN FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN HEPSİNE SAYGI DUYUYORUM"
İsmail Kartal'ın oyunun durması ile ilgili Galatasaraylı oyuncuları eleştirmesinin hatırlatılması üzerine Buruk şu yanıtı verdi:
"Ben de rakip takım hakkında çok şey söyleyebilirim. Sürekli hakemin başında itiraz ettiler diyebilirim. Burada oyunculara saygı duymak gerekiyor. Ben Fenerbahçeli oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Aynı şekilde bizim oyuncularımıza saygı duyulması gerekiyor. Hepsi üst düzey oyuncular. Orada en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorlar. Oyuncuları suçlamak yerine iki takım oyuncusunu da koruyup onlara sahip çıkmamız lazım. Biz onların üstüne bu baskıyı kurdukça oyuncuların bence oyun kaliteleri de daha geriye gidiyor. O yüzden oyunculara burada sahip çıkmamız lazım. Yarın çok iyi niyetli olacaklar. Sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar. Ben buna inanıyorum. Buna güveniyorum. Bu yönde iki takım oyuncularını destekleyici şekilde konuşmak istiyorum."

MUSLERA: "GALATASARAY'IN YERİ EN YUKARIDIR"
Kaptan Fernando Muslera ise, "Bizim için şüphesiz ki Galatasaray'ın yeri her zaman en yukarıdadır. Bir kere deha bir finalde kupa için mücadele edeceğiz. Çok mutluyuz. Uzun yılların sonunda birçok şey yaşanıyor. Bu yılların sonunda bir kupa daha ekleyebilmek biz oyuncular için gurur. Yarın çok büyük bir maç olacağını düşünüyoruz. Başarılı ve galip olmak istiyoruz. Bunun için hazırlanacağız" dedi.

"TEK MOTİVASYON KUPA KAZANMAK"
Uruguaylı kaleci, tek motivasyonlarının kupayı kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Başka bir motivasyona gerek yok. Türkiye'nin tarihi derbisinden bahsediyoruz. Oyuncuların birbiriyle konuşmasına gerek yok. Kariyerlerinde birçok kupa kazanmış oyuncuya sahibiz. Bizim için burada olmak, Türkiye'yi temsil etmek için daha fazla motivasyona ihtiyaç yok. Futbol çok değişti. Antrenörlerin hepsi bugün biliyor ki kalecilerin oyunculara artı bir olması lazım. Benim yaşımda benim için oyuna sadece elimde değiş ayaklarımla katılmak çok keyifli. Okan hocamın bunu yaptırıyor olması beni geliştirdi. Bu beni çok mutlu ediyor. Kaleci olarak stoper olmam gerekiyor. Bu oyuna daha fazla katılabilmemi sağlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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