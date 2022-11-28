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OTOMATİK OYNAT
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Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
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Süper Amatör Lig maçında talihsiz olay! Kalecinin kafatası çatladı | Video 28.11.2022 | 08:50
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Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video 24.11.2022 | 10:05
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İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022 21.11.2022 | 15:10
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Bruno Fernandes, Ronaldo'yu görmezden geldi! | Video 15.11.2022 | 15:18
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İstanbul Bağcılar'da hakeme saldırı anı kamerada 14.11.2022 | 13:11
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Amatör maçta hakeme saldırı | Video 14.11.2022 | 12:35
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Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu | Video 13.11.2022 | 12:17
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçındaki olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. İzmir’deki derbide Altay'lı taraftarların Göztepe'li taraftarlara attığı işaret fişeklerinin stada sokulduğu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.