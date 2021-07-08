Parkur sporcuları Kapalıçarşı'yı keşfe çıktı | Video

Parkur sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirler turunda İstanbul'u da ziyaret etti. Dünyaca tanınan sporcu, Red Bull'un 'Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi kapsamında Türkiye'nin uluslararası arenada ilk başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'yı daha önce kimsenin görmediği açılardan gördü. İki sporcu dünyanın en eski pazar yerlerinden biri olan yapıyı keşfe çıkarken, tarihi yolculuklarında unutulmaz bir gün yaşadılar.

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul'u ziyaret etti ve unutulmaz bir gün yaşadı. 'Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi için İstanbul'a gelen Dominic Di Tommaso, bir diğer Red Bull sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izledi.

Di Tommaso ve Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanmış ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Kapalıçarşı'nın daha önce görülmeyen noktalarını 7 gün boyunca gözler önüne sererken olağanüstü görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladılar.