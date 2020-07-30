Rıza Çalımbay yabancı kuralının ertelenmesini değerlendirdi

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasını ve yabancı kuralını ertelemesini A Spor'a değerlendirdi. Çalımbay, "Lig 21 takımla oynandığında kulüplerin gelirleri otomatik olarak düşecek." derken yabancı kuralıyla ilgili ise, "Alınan en iyi karar yeni yabancı kuralının ertelenmesi." ifadesini kullandı.