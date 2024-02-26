Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video
Rus model ve sosyal medya fenomeni Svetlana Alekseeva, Real Madrid'e transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in büyük hayranı çıktı. Rus güzel, Arda Güler'i izlemek için Real Madrid - Sevilla maçına giderek bir video çekti ve takipçileriyle paylaştı. Svetlana Alekseeva "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı. En azından Real Madrid-Sevilla maçını 1-0 kazandık." dedi.
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