Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video

Rus model ve sosyal medya fenomeni Svetlana Alekseeva, Real Madrid'e transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in büyük hayranı çıktı. Rus güzel, Arda Güler'i izlemek için Real Madrid - Sevilla maçına giderek bir video çekti ve takipçileriyle paylaştı. Svetlana Alekseeva "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı. En azından Real Madrid-Sevilla maçını 1-0 kazandık." dedi.