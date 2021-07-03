Selahattin Baki açıkladı! "Pereira'yı ilk Caner karşılayacak"

Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira hakkında açıklamalarda bulundu. Selahattin Baki, Caner Erkin ve Vitor Pereira gerginliğine de yorumda bulundu. Baki, "Caner Erkin'le 4-5 ay önce sohbet ederken, bu konu açılmıştı, basına yansıyan kadar bir problemin olmadığını ve Pereira hocamızla arasının iyi olduğunu söyledi. Hatta ilk o karşılayacakmış" dedi.