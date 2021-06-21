Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim
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EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi.