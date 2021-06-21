Video Spor Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim

Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim

Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim
21.06.2021 | 01:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim 13:03
Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim 21.06.2021 | 01:48
Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçını değerlendirdi! Şenol Güneş'e sert sözler 00:54
Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçını değerlendirdi! Şenol Güneş'e sert sözler 20.06.2021 | 20:16
Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi | Video 04:22
Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi | Video 20.06.2021 | 17:16
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor | Video 03:01
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor | Video 20.06.2021 | 16:01
Burak Elmas'ın Galatasaray başkanı seçildiği anlar! 03:41
Burak Elmas'ın Galatasaray başkanı seçildiği anlar! 20.06.2021 | 11:35
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Biz kazandık ama kimse kaybetmedi 01:24
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi" 19.06.2021 | 23:30
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı 01:59
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı 19.06.2021 | 11:36
SON DAKİKA: Galatasaray başkanlık seçimi oy verme başladı! İşte Galatasaray'ın Başkan adayları ve son durum... 08:14
SON DAKİKA: Galatasaray başkanlık seçimi oy verme başladı! İşte Galatasaray'ın Başkan adayları ve son durum... 19.06.2021 | 10:09
Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçı CANLI YAYIN TRT 1 HD izle! EURO 2020 Hırvatistan Çekya maçı canlı yayın izle 05:38
Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçı CANLI YAYIN TRT 1 HD izle! EURO 2020 Hırvatistan Çekya maçı canlı yayın izle 18.06.2021 | 16:17
Ryan Babel'den Cristiano Ronaldo'ya Coca Cola'lı gönderme! 00:18
Ryan Babel'den Cristiano Ronaldo'ya Coca Cola'lı gönderme! 17.06.2021 | 23:21
Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?' 04:23
Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?' 17.06.2021 | 16:28
Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...' 11:37
Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...' 16.06.2021 | 22:05
Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! Yeniliriz, yenilmeye razıyız... 00:33
Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Yeniliriz, yenilmeye razıyız..." 16.06.2021 | 20:08
MAÇ ÖZETİ İZLE! Türkiye 0 - 2 Galler maçı tüm goller tartışmalı pozisyonlar izle 17:53
MAÇ ÖZETİ İZLE! Türkiye 0 - 2 Galler maçı tüm goller tartışmalı pozisyonlar izle 16.06.2021 | 19:17
Türkiye 0 - 2 Galler MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! EURO 2020 Türkiye 2 - 0 Galler geniş maç özeti tüm goller 17:53
Türkiye 0 - 2 Galler MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! EURO 2020 Türkiye 2 - 0 Galler geniş maç özeti tüm goller 16.06.2021 | 18:39
Türkiye 0 - 2 Galler maç özeti tüm goller izle! EURO 2020'de hayal kırıklığı: Türkiye 0 - 2 Galler geniş maç özeti tüm goller izle 17:53
Türkiye 0 - 2 Galler maç özeti tüm goller izle! EURO 2020'de hayal kırıklığı: Türkiye 0 - 2 Galler geniş maç özeti tüm goller izle 16.06.2021 | 17:04
Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak? 14:18
Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak? 16.06.2021 | 16:51
Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video 00:34
Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video 16.06.2021 | 14:00
Paul Pogba basın toplantısında bira şişesini masadan kaldırdı | Video 00:05
Paul Pogba basın toplantısında bira şişesini masadan kaldırdı | Video 16.06.2021 | 11:45
Haiti kalecisinden inanılmaz hata! Larin yine golünü attı 02:59
Haiti kalecisinden inanılmaz hata! Larin yine golünü attı 16.06.2021 | 10:55

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA