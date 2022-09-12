SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video

Arda Turan veda mesajında, "Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elimi üstünden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.