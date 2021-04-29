Video Spor Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında açıklandı! 'Emre Akbaba seneye Galatasaray'da kalacak....'

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında açıklandı! 'Emre Akbaba seneye Galatasaray'da kalacak....'

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında açıklandı! 'Emre Akbaba seneye Galatasaray'da kalacak....'
29.04.2021 | 09:56

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Son dakika Galatasaray haberleri! Dün akşam Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren ve attığı golle takımına galibiyeti kazandıran Emre Akbaba'nın sözleşmesi yenilenecek mi? Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan sabah saatlerinde A Spor canlı yayınına katıldı ve Emre Akbaba'nın gelecek sezon planlarının içinde olduğunu vurguladı.

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