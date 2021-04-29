Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında açıklandı! 'Emre Akbaba seneye Galatasaray'da kalacak....'

Son dakika Galatasaray haberleri! Dün akşam Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren ve attığı golle takımına galibiyeti kazandıran Emre Akbaba'nın sözleşmesi yenilenecek mi? Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan sabah saatlerinde A Spor canlı yayınına katıldı ve Emre Akbaba'nın gelecek sezon planlarının içinde olduğunu vurguladı.