Video Spor Son dakika: Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu!

Son dakika: Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu!

Son dakika: Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu!
28.05.2021 | 16:18

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Galatasaray'da Yiğit Şardan 6. başkan adayı oldu. Yiğit Şardan'ın listesinde mevcut yönetimde olan Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Sarı kırmızılılardaki yaşanan seçimle ilgili çarpıcı gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında değerlendirdi. İşte o sözler. Son dakika Galatasaray haberleri...

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