Son dakika: Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu!

Galatasaray'da Yiğit Şardan 6. başkan adayı oldu. Yiğit Şardan'ın listesinde mevcut yönetimde olan Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Sarı kırmızılılardaki yaşanan seçimle ilgili çarpıcı gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında değerlendirdi. İşte o sözler. Son dakika Galatasaray haberleri...