Son dakika... Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Fenerbahçe kollanıyor Beşiktaş FIFA'ya başvurmalı'

Son dakika... Usta gazeteci Hıncal Uluç, A Spor'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı fikstürü eleştirdi. Maç takvimine bakıldığında Fenerbahçe'nin açıkça korunduğunu ifade eden duayen gazeteci, "Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik tarihler var. Bu maç tarihleri Fenerbahçe'nin nasıl kayrıldığını ortaya koyuyor" dedi.