Taner Karaman: Hakemler futbolu bilmiyor

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Hakemlerimizin en büyük eksiği futbolu bilmemeleri. Futboldan gelmek gelmemek ayrı bir noktadır ama hakemlerimiz futbolu bilmiyor." dedi.