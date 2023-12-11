Video Spor Taraftarlar koltukları sahaya fırlattı: Polis biber gazıyla müdahale etti | Video
Taraftarlar koltukları sahaya fırlattı: Polis biber gazıyla müdahale etti | Video

Taraftarlar koltukları sahaya fırlattı: Polis biber gazıyla müdahale etti | Video

11.12.2023 | 06:29

Kocaeli’de Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı. Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya fırlatırken, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. O anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

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Kocaeli Bölgesel Ligi maçında Gölcükspor ve Gebzespor, Gölcük Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gölcükspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın devre arası ve sonunda, yeşil sahalarda görmek istenilmeyen olaylar yaşandı. Tribünlerin karşılıklı olarak küfürleşmesinin ardından Gebzespor taraftarı kırdıkları koltukları sahaya fırlattı. Çıkan olaylara çevik kuvvet polisleri biber gazıyla müdahale etti. Biber gazına maruz kalan ve fenalaşan taraftarlara sağlık ekipleri müdahale etti. Taşkınlık çıkaran taraftarlardan birkaçının yaka paça gözaltına alındığı görüldü. Aileleriyle birlikte müsabakayı izlemeye gelen çocuklar ise korku dolu anlar yaşadı. Yeşil sahanın adeta savaş alanına döndüğü o anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

"BU KENTİN ORTAK DEĞERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"
Olaylara ilişkin sosyal medya platformundan yazılı açıklama yapan Gebzespor Başkanı Resul Tat, "Bu kentin tüm yöneticileri, siyasileri, bu kentin ortak değerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün takımımızı yalnız bırakmayan çocuk, kadın, yediden yetmişle tüm taraftarımıza ve Eskiçarşı gurubumuza teşekkür ediyorum. Biz bu oyuncu grubuna güveniyoruz. Kayadan toz alırsınız, şampiyon Gebzespor" ifadelerine yer verdi.

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