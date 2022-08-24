Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Trabzonspor - Kopenhag maçı izle | Video

Trabzonspor ile Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bakasetas maçta süre alamayacak. Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor - Kopenhag maçı bu akşam saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. 'https://www.exxen.com/tr/detail/sport/trabzonspor-kopenhag/46464' linkinden izleyebilirsiniz...