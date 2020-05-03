Trabzonspor'dan taraftara mesaj var

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Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'de maçların ne zaman devam edeceği henüz belirsizliğini korurken pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına mesaj yolladı. "Pazartesi motivasyonu mu arıyordunuz? Geri dönüyoruz" başlığıyla paylaşılan videoda bordo-mavililerin bu sezon oynadığı maçlardan kesitlere yer verildi.