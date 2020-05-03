Video Spor Trabzonspor'dan taraftara mesaj var

Trabzonspor'dan taraftara mesaj var

Trabzonspor'dan taraftara mesaj var
03.05.2020 | 22:08
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Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'de maçların ne zaman devam edeceği henüz belirsizliğini korurken pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına mesaj yolladı. "Pazartesi motivasyonu mu arıyordunuz? Geri dönüyoruz" başlığıyla paylaşılan videoda bordo-mavililerin bu sezon oynadığı maçlardan kesitlere yer verildi.

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