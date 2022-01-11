Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın bu görüntüleri izleyenleri üzdü | Video
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelirken çekip sosyal medya hesabında paylaştığı bu görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık'ın ölüm haberini A Spor muhabiri gözyaşları içinde böyle duyurdu...