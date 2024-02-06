Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 Şubat paylaşımı | Video 06.02.2024 | 12:27 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda da "6 Şubat 2023. Unutmadık, unutmayacağız! Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" denildi.