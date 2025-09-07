Video Spor Victor Osimhen milli maçta sakatlandı! İşte Galatasaraylıları korkutan sakatlığın gerçekleştiği anlar | Video
07.09.2025 | 09:25

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara geldi. Yıldız golcünün sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

