Victor Osimhen milli maçta sakatlandı! İşte Galatasaraylıları korkutan sakatlığın gerçekleştiği anlar | Video
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara geldi. Yıldız golcünün sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.
