Video Teknoloji Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video
Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video

Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video

22.10.2021 | 11:32

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Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ-SİDA, dost ve müttefik deniz kuvvetlerinin de ilgisini çekiyor.

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İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Belçika, Romanya ve Pakistan Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Umman, Bulgaristan ve Pakistan'dan subaylar, Nara Kalesi'nde Nusret 2021 Davet Tatbikatı bünyesinde hazırlanan silah ve savunma sistemleri sergisine katıldı. Hazırlanan sergide yerli ve millî imkânlar ile Ares Shipyard ve Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA büyük ilgi gördü. 400 kilometre menzile sahip muharip silahlı insansız deniz aracı, deniz üzerinde 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca bu silahlı insansız deniz Aracı (SİDA) yerli ve millî mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.

Deniz Kuvvetleri bünyesinde birçok görevi yapabilecek donanıma sahip ULAQ SİDA hakkında bilgi veren Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen, "Bugün burada Nusret Davet Tatbikatı kapsamında ULAQ sistemimizi tanıtıyoruz. ULAQ sistemimizi Ares Terhanesi ile Meteksan savunmanın iş ortaklığı kapsamında gerçekleştirdik. Ülkemizin ilk silahsız insansız deniz aracıdır. Hem sahilden, hem ana bir gemi üzerinden buradan kullanılabiliyor. 27 Mayıs 2021 tarihinde ilk defa Deniz Kurdu Tatbikatında ilk atışımızı yaptık. Roketsan'ın yerli olarak geliştirmiş olduğu lazer güdümlü L-Umtas mermisini attık ve tam isabet olarak vuruş gerçekleştirdik. Akabinde yine Roketsan'ın yerli olarak geliştirdiği Atmaca güdümlü mermisi atışında da hem saha kontrol görevini insansız olarak icra etti, hem de yakın mesafeden atışları canlı olarak üzerinde bulundurdu. Bizim firmamız tarafından geliştirilmiş olan C-Bant Veri Bağ sistemi ile gerçekleştirmiş oldu" dedi.

ULAQ SİDA'nın daha gelişmiş versiyonlarının da çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen, "Savunma Sanayi Başkanlığı ile ULAQ'ın deniz kuvvetlerimize düşük miktardaki seri üretimine başlıyoruz. Bu kapsamda Kasım ayı içinde sözleşme görüşmelerimizi tamamlamayı umut ediyoruz. Akabinde de 1 yıl içinde Deniz Kuvvetlerimizi bu sistemimizi teslim etmiş olacağız. Savunma Başkanlığı ile yapılacak bu sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ilk prototipin daha gelişmiş versiyonunun teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu sistemimiz şu anki mevcut prototip ULAQ'a göre iki kat daha faydalı yük taşıyor olacak. Yine 2 kat daha seyir sahasına erişmiş olacağız. Sistemimiz bir yandan Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilirken, bir yandan da yabancı birçok bahriyelilerin görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu sistem dünya üzerinde de silahlı olarak ilk defa geliştirdiği için çok farklı dünya bahriyelilerinden de istekler, farklı talepler geliyor" dedi.
SİDA'nın su üstü, hava savunma, mayın karşı tedbirleri ve deniz altı operasyonlarında kullanılabileceğini ifade eden Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen, "ULAQ deniz kuvvetlerimizin hali hazırda insanlı ve çok değerli su üstü platformlarının da gerçekleştireceği birçok göreve talip durumda. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse su üstü harbi, hava savunma harbi, mayın karşı tedbirleri, deniz altı harbi kapsamında da birçok görevi gerçekleştirecek şekilde tasarlanmaktadır."

ULAQ SİDA için geliştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Kertmen, "ULAQ'ın şu anki versiyonu 400 kilometre deniz sığasına sahip. Ama yeni versiyonda bunu 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut seyir sığası ile de göreve göre değişmiş farklı konfigürasyonlarda, ama çok uzun süre görev yapacak şekilde tasarlandı" dedi.

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