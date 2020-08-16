ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına tepkiler büyüyor | Video

ABD'de Demokrat Parti'nin ABD Başkan Adayı Joe Biden'in skandal Türkiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına tepkiler büyüyor! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son ‘15 Temmuz’dan biliyoruz. " dedi.