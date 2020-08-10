Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihin seyrini değiştireli 6 yıl oldu! Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır | Video

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında "Güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" dedi.