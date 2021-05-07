Video Türkiye Hava Durumu 07-05-2021

Hava Durumu 07-05-2021

Hava Durumu 07-05-2021
07.05.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 07-05-2021 01:30
Hava Durumu 07-05-2021 07.05.2021 | 08:00
Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi! 01:21
Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi! 06.05.2021 | 15:44
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 'etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu' İşte o görüntüler... 00:36
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 'etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu' İşte o görüntüler... 06.05.2021 | 10:05
Hava Durumu 06-05-2021 01:30
Hava Durumu 06-05-2021 06.05.2021 | 08:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması 00:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması 05.05.2021 | 10:13
Hava Durumu 05-05-2021 01:30
Hava Durumu 05-05-2021 05.05.2021 | 08:00
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı | Video 02:19
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı | Video 04.05.2021 | 17:25
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 01:07
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 04.05.2021 | 15:05
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 45:54
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 04.05.2021 | 11:35
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 00:34
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 04.05.2021 | 09:39
Hava Durumu 04-05-2021 01:30
Hava Durumu 04-05-2021 04.05.2021 | 08:00
Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor | Video 00:59
Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor | Video 03.05.2021 | 16:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması 02:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması 03.05.2021 | 14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi? 07:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi? 03.05.2021 | 13:33
Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu 02:26
Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu 03.05.2021 | 10:09
SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada 01:18
SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada 03.05.2021 | 11:25
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Avrasya Tüneli'nin kalbinden CANLI YAYIN 10:05
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Avrasya Tüneli'nin kalbinden CANLI YAYIN 03.05.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı 01:45
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı 03.05.2021 | 09:06
Hava Durumu 03-05-2021 01:30
Hava Durumu 03-05-2021 03.05.2021 | 08:00
Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi sözlerine yanıt 03:19
Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi" sözlerine yanıt 02.05.2021 | 23:04

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