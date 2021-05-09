Video Türkiye Hava Durumu 09-05-2021

Hava Durumu 09-05-2021

Hava Durumu 09-05-2021
09.05.2021 | 08:00

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Hava Durumu 09-05-2021 01:30
Hava Durumu 09-05-2021 09.05.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 50:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 08.05.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 01:55
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 08.05.2021 | 14:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 06:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 08.05.2021 | 11:54
Hava Durumu 08-05-2021 01:30
Hava Durumu 08-05-2021 08.05.2021 | 08:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsan haklarından bahsedenler neden ses çıkarmıyor? 15:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsan haklarından bahsedenler neden ses çıkarmıyor? 08.05.2021 | 00:36
24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez 02:06
24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez 07.05.2021 | 23:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. 02:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. 07.05.2021 | 21:27
Müge Anlı'da hareketli dakikalar! Kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, anne stüdyoda bayıldı... 02:07
Müge Anlı'da hareketli dakikalar! Kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, anne stüdyoda bayıldı... 07.05.2021 | 18:25
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar 12:36
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar 07.05.2021 | 14:19
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı 00:40
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları' paylaşımı 07.05.2021 | 09:02
Hava Durumu 07-05-2021 01:30
Hava Durumu 07-05-2021 07.05.2021 | 08:00
Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi! 01:21
Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaştı 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait önemli bir mağara kullanılmaz hale getirildi! 06.05.2021 | 15:44
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 'etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu' İşte o görüntüler... 00:36
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 'etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu' İşte o görüntüler... 06.05.2021 | 10:05
Hava Durumu 06-05-2021 01:30
Hava Durumu 06-05-2021 06.05.2021 | 08:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması 00:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması 05.05.2021 | 10:13
Hava Durumu 05-05-2021 01:30
Hava Durumu 05-05-2021 05.05.2021 | 08:00
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı | Video 02:19
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı | Video 04.05.2021 | 17:25
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 01:07
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 04.05.2021 | 15:05
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 45:54
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 04.05.2021 | 11:35

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