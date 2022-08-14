Video Türkiye SSB Başkanı Demir, SARSILMAZ’ı ziyaret etti | Video
SSB Başkanı Demir, SARSILMAZ’ı ziyaret etti | Video

SSB Başkanı Demir, SARSILMAZ’ı ziyaret etti | Video

14.08.2022 | 16:25

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Sarsılmaz, 12.7 Uçaksavarlarının kara versiyonunun yanı sıra deniz ve hava versiyonunu da üretiyor. Sarsılmaz’ın Düzce tesislerini gezerek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sarsılmaz’ın çalışmalarından övgü ile söz etti.

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Silah sektöründe Tabanca, Makinalı Tabanca, Piyade Tüfeği ve Makinalı Tüfek tasarım ve üretiminde gösterdiği büyük başarı ile sahip olduğu yüksek teknoloji ve güçlü Ar-Ge'si, Sarsılmaz'a Türkiye'nin 12,7 mm Makinalı Tüfek Tasarım Veri Paketini hazırlama ve silahı üretme projesini kazandırdı. Bu Ar-Ge ve geliştirme projesinin tek sahibi Sarsılmaz, SSB projesi olan ve tüm kara platformlarında kullanılacak 12.7x99 mm kara makineli tüfeğinin yanı sıra, silahın ağırlığını azaltarak yüksek hızda atım yapacak şekilde ileri mühendislik ve optimizasyon yöntemleri ile yeniden tasarladığı hava ve deniz makineli tüfeğini hizmete sunuyor.

Teknolojik hava versiyonu TUSAŞ tarafından üretilen HÜRKUŞ-C uçaklarının kanat altına ve helikopterlere bir pod içerisinde yerleştirilerek kullanılacaktır. Üstün korozyon direnci olan ve namlu hedef balistiği etkinleştirilen deniz versiyonu ise en kısa sürede deniz platformların da hizmete sunulacak. Çalışmaları yerinde görmek için Sarsılmaz'ın Düzce'de bulunan üretim tesislerini ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi (SSB) Başkanı İsmail Demir, incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"DAHA ÜST KALİBRE SİLAHLARA DOĞRU OLAN YOLCULUĞUMUZDA DA DÜNYA MARKASI TÜRKİYE YİNE KENDİNİ GÖSTERECEKTİR"
Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in karşıladığı İsmail Demir, beraberindeki Silah ve Mühimmat Daire Başkanı Mehmet Emin Dalfesoğlu, Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert, Güvenlik ve Teçhizat Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz ile birlikte yaptığı incelemelerin ardından poligona geçerek Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilen silahları da test etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Hemen hemen her kalibre silahta başarılara imza atan sektörümüzü tebrik ediyorum. Bugün Sarsılmaz şirketimizin başarılarını yerinde gördük. Savunma Sanayi sektöründeki bütün paydaşlarımın burada emeği var. Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, Dünya'da marka olmaya doğru daha nice başarılara imza atacağımıza emin olduğumu belirtiyorum. Daha üst kalibre silahlara doğru olan yolculuğumuzda da dünya markası Türkiye yine kendini gösterecektir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE SAVUNMA SANAYİİNİN ÖNÜ AÇIK"
Yedi sene kadar önce bir piyade tüfeği bile olmayan ülkeden şimdi çeşitli üreticilerimizin çok çeşitli tüfek ve silah ürettiklerine şahit olunduğunu belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12.7mm silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımıyla ilgili şirketlerimiz çalışıyorlar. Bunun hem kara araçlarında hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modelledi yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda araç üstü 7.62 silahımızın da denemesini yaptık. Bunun yanında MPT silahımızın çeşit model ve farklılıklarla üretildiğini, kuvvetlerimizin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını,5.56 ve 9mm çapındaki silahların da makinalıların da burada her türlüsünün gayet iyi ve eşsiz bir şekilde üretildiğini görüyoruz. Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar. Çünkü şu anda silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak seviyede çalışmalar devam etmekte. Giderek daha üst kalibrelere doğru silahlar üretiliyor.12.7 bunun bir örneği. Daha sonra 20mm-25mm-30mm gibi kalibrelerde de ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz. Hemen hemen her kalibre silahta başarılara imza atan sektörümüzü tebrik ediyorum. Bugün Sarsılmaz şirketimizin başarılarını yerinde gördük. Savunma sanayii sektöründeki bütün paydaşların burada emeği var. Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, dünyada marka olmaya doğru daha nice başarılara imza atacağımıza emin olduğumu belirtiyorum. Daha üst kalibre silahlara doğru olan yolculuğumuzda da dünya markası Türkiye yine kendini gösterecektir diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

TUSAŞ TARAFINDAN ÜRETİMİ YAPILAN HÜRKUŞ-C UÇAKLARININ KANAT ALTINA YERLEŞTİRİLECEK
SSB Başkanı İsmail Demir'in test atışı yaptığı SAR 127 MT'nin ileri düzeyde mühendislik ve teknoloji gerektiren kara, hava ve deniz versiyonlarının geliştirilme çalışmaları, SSB projesi kapsamında Ar-Ge ve geliştirme sorumlusu Sarsılmaz tarafından başarıyla sürdürülüyor. Türkiye'de Teknik Veri Paketi hazırlanacak şekilde ilk defa yapılacak olan ve kalifikasyon testleri devam eden 12.7x99 mm Ağır Makineli Tüfeğin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarda kullanılabilecek. Yine Sarsılmaz tarafından çalışmalarına devam edilen hava versiyonu ise hızlı soğuma unsurları ile donatılmış sabit namlulu ve hafifletilmiş iç parçalar ile kara versiyonuna göre daha yüksek atım adedine sahip olacak. TR Mekatronik ile birlikte bir pod içerisine yerleştirilmiş olan bu hava versiyonu, TUSAŞ tarafından üretimi yapılan Hürkuş-C uçaklarının kanat altına yerleştirilecek. Sarsılmaz ve TR Mekatronik bünyesinde kalifikasyon testleri devam eden sistem gerektiği takdirde her türlü hava araçlarında ve deniz platformlarında kullanılabilecek.

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