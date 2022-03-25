Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. İBB'nin giriştiği zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa eden Tevfik Göksu, "Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü." dedi.