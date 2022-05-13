Video Türkiye TSK, terör hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video
TSK, terör hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video

TSK, terör hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video

13.05.2022 | 12:32

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine, sınırın Suriye tarafındaki Ayn el-Arab bölgesinden havan saldırısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı; 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. 3 asker ve 1 vatandaş da yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.

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