Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:38
TSK, terör hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video 13.05.2022 | 12:32
05:02
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
04:36
24:29
00:52
02:16
28:40
00:52
Başkan Erdoğan hudut kartallarına seslendi | Video 08.05.2022 | 15:53
05:14
01:38
MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım | Video 08.05.2022 | 12:01
01:59
00:44
00:42
07:50
Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER | Video 04.05.2022 | 12:28
05:47
Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 04.05.2022 | 10:42
05:41
1 günde 104 bin kişi! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:04
01:35
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu 03.05.2022 | 11:51
02:48
00:17
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, sınırın Suriye tarafındaki Ayn el-Arab bölgesinden havan saldırısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı; 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. 3 asker ve 1 vatandaş da yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.