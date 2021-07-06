12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında verilen karar belli oldu | Video
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Ordu’da seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi katletmişti. Hakim karşısına çıkan zanlı hakkında verilen karar belli oldu. Seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu, müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar…