17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Sakarya'nın İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.
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