2. kattan atlayıp kaçtı! Aynı okula sınava gelen 38 kişinin kimliği sahte çıktı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde SRC sınavı öncesi sahte kimliklerle sınava girmek isteyen 38 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayıp kaçtı.

Bugün sabah saat 09:30 sıralarında Sorgun Özcan Yıldırım İlköğretim Okulunda yapılacak olan SRC sınavına 129 adaydan 123 kişi katıldı. Sınav öncesi adayların kimlik kontrolünü yapan yetkililer, adaylardan 38 kişinin sahte kimlikle sınava geldiğini tespit etti. Tespit edilen 38 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi ise okulun ikinci katındaki pencereden atlayıp kaçtı. Polis kaçan kişinin peşine düştü. Gözaltına alınan 38 kişinin sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.