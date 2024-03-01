3 kişinin öldüğü olayda zanlı ve 3 şahıs tutuklandı | Video
Adıyaman’da, eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi tutuklandı.
Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Murat A., Mehmet A. ve Hacı A., İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Kasım A. ile yardım ve yakalık yapan Murat A., Hacı A., Mehmet A. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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