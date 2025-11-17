Video Yaşam 35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video
35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video

35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video

17.11.2025 | 15:02

Antalya’da kendisini silah zoruyla gasp ettiği gerekçesiyle motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduktan sonra yakalanıp tutuklanan Ukraynalı turistin cezası belli oldu. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban için mahkeme heyeti haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 10 Kasım 2023'de Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist Dymitro Chaban, aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. Dymitro Chaban ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.''nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

ÇANTADAN 35 BİN EURO ÇIKTI
Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduğu için gözaltına alınan Dymitro Chaban ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, gasp anı ve Ukraynalı turistin motosikletli gasp şüphelilerini takip edip aracıyla çarpması güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin aracıyla bekleyen Ukraynalı turistin yanına gelmeleri, şüphelilerden birinin tabancayla camını kırması ve ardından silah zoruyla çantayı alıp kaçtıkları görüldü. Görüntünün devamında gasp şüphelileri motosiklete binip olay yerinden kaçarken, arkalarından takip eden Ukraynalı turistin aracıyla motosiklete çarpması yer aldı.

25 YIL HAPİS
Davanın karar duruşması Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti iki kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban için haksız tahrik indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verdi.

