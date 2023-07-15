7 yıldır dinmeyen acı: 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı | Video 15.07.2023 | 13:27 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce’de mezarı başında anıldı. Şehidin annesinin İl Emniyet Müdürü’ne sarılarak ağlaması ise duygu dolu anlar yaşattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

FETÖ Terör Örgütü üyelerince yapılan hain kalkışmanın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, şehitlikte düzenlenen program ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti yapılmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından programa katılanlar şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Programın ikinci bölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan mezarı başında anıldı. Şehidin annesi Hanife Baysan'ın, Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren'e sarılarak ağlaması duygu dolu anlar yaşattı.