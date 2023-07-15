7 yıldır dinmeyen acı: 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı | Video
15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce’de mezarı başında anıldı. Şehidin annesinin İl Emniyet Müdürü’ne sarılarak ağlaması ise duygu dolu anlar yaşattı.
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