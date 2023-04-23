Abisini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş | Video
Kocaeli'de kardeş cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Abisini uykusunda vahşice katleden şahısın, abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.
KAN DONDURAN DETAY: BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ
Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin göz altına alınan Emre Torun çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.
TELEFONU ARIZA YAPINCA KAMYONLA MAĞAZAYA DALMIŞ
Emre Torun'un altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi. Kazanın ertesi gün bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine durumu anlatan Emre Torun, "Mağazaya gittim. Kamyoneti de asfaltta çekemeyeceğim için girişe yakın bir yere çektim ve girdim içeri. İçeri girdikten sonra 'Yetkili bir kişiyle görüşebilir miyim' dedim. Ben bu telefonu buradan aldım ve elimde faturası vardı. İşte orada bana, 'Size yardımcı olamayız. Sizi başka yere göndereceğiz' dediler. Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu" dedi.
"BABAMSIZ GİTTİM, BÖYLE BİR SIKINTI OLDU"
Elektronik mağazaya girmeden önce çevredeki vatandaşları uyardığını belirten Torun, "Benim önümde araçlar vardı, ben de dedim ki 'Abicim çıkın buradan, dönerken çarpabilir'. Arabaları çektirdim. İnsanlara, 'Araba büyük, çarpabilir. Kendinize dikkat edin. Ben acemi şoförüm' dedim. Ben babamla gidiyordum geliyordum sıkıntı olmuyordu. Babamsız gittim, böyle bir sıkıntı oldu. Şuan babam beni eve almıyor, dışarıda kaldım" diye konuştu.
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