Abisini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş | Video 23.04.2023 | 14:44 Kocaeli'de kardeş cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

Olay, dün Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Torun (29) ile abisi Murat Can Torun (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can Torun'u bıçaklayarak öldüren Emre Torun daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre Torun şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre Torun göz altına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can Torun'u olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin göz altına alınan Emre Torun çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.Emre Torun'un altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi. Kazanın ertesi gün bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine durumu anlatan Emre Torun, "Mağazaya gittim. Kamyoneti de asfaltta çekemeyeceğim için girişe yakın bir yere çektim ve girdim içeri. İçeri girdikten sonra 'Yetkili bir kişiyle görüşebilir miyim' dedim. Ben bu telefonu buradan aldım ve elimde faturası vardı. İşte orada bana, 'Size yardımcı olamayız. Sizi başka yere göndereceğiz' dediler. Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu" dedi.Elektronik mağazaya girmeden önce çevredeki vatandaşları uyardığını belirten Torun, "Benim önümde araçlar vardı, ben de dedim ki 'Abicim çıkın buradan, dönerken çarpabilir'. Arabaları çektirdim. İnsanlara, 'Araba büyük, çarpabilir. Kendinize dikkat edin. Ben acemi şoförüm' dedim. Ben babamla gidiyordum geliyordum sıkıntı olmuyordu. Babamsız gittim, böyle bir sıkıntı oldu. Şuan babam beni eve almıyor, dışarıda kaldım" diye konuştu.