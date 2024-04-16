Adana’da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 şahıs yakalandı | Video
Adana’da polis ekipleri bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 2 yarı otomatik tabanca ele geçirdi.
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