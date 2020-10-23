Video Yaşam Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video

Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video

Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video
23.10.2020 | 10:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:55
Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 23.10.2020 | 10:51
İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video 01:25
İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video 23.10.2020 | 10:42
Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Ekim 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan gözleri yaşartan müjde | Video 11:35
Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Ekim 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan gözleri yaşartan müjde | Video 23.10.2020 | 10:23
Son dakika! İstanbul'da kadın müşteriye taksici dehşeti! | Video 02:28
Son dakika! İstanbul'da kadın müşteriye taksici dehşeti! | Video 23.10.2020 | 09:54
Son dakika haberi... Bursa'da kocasını başka kadınla yakalayan kadının çılgın intikamı mahalleyi böyle ayağa kaldırdı | Video 04:43
Son dakika haberi... Bursa'da kocasını başka kadınla yakalayan kadının çılgın intikamı mahalleyi böyle ayağa kaldırdı | Video 23.10.2020 | 09:36
Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı | Video 04:43
Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı | Video 23.10.2020 | 08:55
Adana'da ses bombası atarken polise denk gelen şüpheliler böyle yakalandı | Video 02:03
Adana'da ses bombası atarken polise denk gelen şüpheliler böyle yakalandı | Video 23.10.2020 | 08:26
Son dakika! İstanbul'da Jandarma’dan sahte içki çetesine şafak operasyonu | Video 01:04
Son dakika! İstanbul'da Jandarma’dan sahte içki çetesine şafak operasyonu | Video 23.10.2020 | 09:01
İzmir 25 Bin TL'lik kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında | Video 01:25
İzmir 25 Bin TL'lik kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında | Video 23.10.2020 | 08:55
Engelli genç kızın Kapadokya’da balona binme hayali böyle gerçeğe dönüştü | Video 03:57
Engelli genç kızın Kapadokya’da balona binme hayali böyle gerçeğe dönüştü | Video 23.10.2020 | 08:26
Son dakika! İstanbul Kartal'da park halindeki lüks otomobil alev alev yandı | Video 04:21
Son dakika! İstanbul Kartal'da park halindeki lüks otomobil alev alev yandı | Video 23.10.2020 | 08:56
Son dakika haberi... İzmir'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:04
Son dakika haberi... İzmir'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.10.2020 | 08:55
Şanlıurfa'da kucağında çocuğuyla dayak yiyen kadından suç duyurusu | Video 07:59
Şanlıurfa'da kucağında çocuğuyla dayak yiyen kadından suç duyurusu | Video 22.10.2020 | 17:05
Son dakika haberi... Kocaeli'de dehşet! Göz göre göre cipi ile üzerinden böyle geçti | Video 00:35
Son dakika haberi... Kocaeli'de dehşet! Göz göre göre cipi ile üzerinden böyle geçti | Video 23.10.2020 | 08:26
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 23 Ekim 2020 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 23 Ekim 2020 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 23.10.2020 | 06:49
TRT EBA TV izle! 23 Ekim Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (23 Ekim Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 23.10.2020 | 06:43
TRT EBA TV canlı izle! 23 Ekim 2020 Cuma 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV canlı izle! (23 Ekim 2020 Cuma) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 23.10.2020 | 06:12
Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı 01:01
Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı 22.10.2020 | 18:35
Gaziantep'te hastanede bomba paniği | Video 00:50
Gaziantep'te hastanede bomba paniği | Video 22.10.2020 | 15:41
Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu | Video 00:53
Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu | Video 22.10.2020 | 15:41

Adana’da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yayaya çarpıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Orhan Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Sertdal (59), yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazadan sonra sürücü motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekip, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının 01 MA 6501 plakalı motosikletle yaklaşık 2 kilometre uzaklaştıktan sonra bir eve girdiğini belirledi. Polis, adrese operasyon düzenleyerek, Suriye uyruklu sürücü N.B. (15) ile motosikletin sahibi babası Ömer B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba savcılıkça, oğlu ise mahkemece ev hapsi cezası verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA