Adıyaman Besni'de atmaca yavrusu ile lokantacının dostluğu görenleri şaşırtıyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bitkin halde lokantaya sığınan atmaca yavrusu, kendisine sahip çıkan iş yeri sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Atmalı köyünde lokanta işleten Bülent Dilki, bir süre önce sabah iş yerini açtığında yerde baygın halde yatan atmaca yavrusunu gördü. Atmacayı besleyen ve su veren Dilki, tam olarak uçamadığı için kuşu doğaya bırakamadı. İşletmesine aldığı ve adeta bebek gibi ilgilendiği atmacaya giderek alışan Dilki, kuşa "Dost" adını verdi.