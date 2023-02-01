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Adıyaman’da jandarmadan kış lastiği denetimi | Video

Adıyaman’da jandarmadan kış lastiği denetimi | Video

01.02.2023 | 12:52

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergâhlar ile kazaların yoğun olarak meydana geldiği karayolları başta olmak üzere farklı noktalarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

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Denetimlerle ilgili Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları çerçevesinde "Söz Konusu insan ise; trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla trafikte kayıpların azaltılması için denetimler sürüyor. Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle yapılan kış lastiği uygulamasında birçok aracın kış lastiği takmadığı, bazı araçlarda ise zincir bulunmadığı görüldü. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekiplerimiz sürücüleri uyardı. Jandarma tarafından yapılan yazılı uyarıda, "Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlamaktadır. Bu nedenle zorunlu olmayan araçlar içinde kış lastiğinin takılması önem arz etmektedir. Kışın seyahate çıkmadan önce güzergahtaki yol ve hava durumu ile ilgili bilgi alınmalı araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmalıdır.

Kış şartlarında yapılan seyahatlerde yol güzergahında bölgesel olarak hava ve yol şartlarının hızlı değişkenlik göstereceği düşünülerek tedbirli davranılmalıdır. Yolun buzlu ve kaygan olması hava şartlarından kaynaklanan doğal bir olaydır. Kar ve tipinin yoğun olduğu şartlarda yol kullanıcılarının can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemelidir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından AFAD, Valilik, Belediye, Meteoroloji yapılan meteorolojik uyarılar dikkate alınmalıdır. Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmamalıdır. Araçlara kış lastiği takılmalıdır. Islak buzlu ve karlı yolda hız yapılmamalı ve takip mesafesi arttırılmalıdır. Ani frenlerden kaçınılmalıdır. Karlı havalarda aracın deposu dolu tutulmalıdır. Kötü hava şartlarında toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Kış mevsiminde kaza yapma riski normal günlere göre 6 kat artmaktadır. Kendiniz, sevdikleriniz ve aynı yolu paylaştığınız diğer sürücü ve yolcuların can güvenliği için lütfen kış yolculuklarında sürücülerin uymaları gereken kurallara uyalım" ifadeleri kullanıldı.

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