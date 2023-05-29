Ağrı’da bir tırın yakıt deposunda 537 Kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
Ağrı’da, bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş ve batı illerine sevkiyatı yapılmaya çalışılan 537 Kilo 250 Gram Likit Metamfetamin ele geçirildi.
Gürbulak Sınır Kapısından ülkeye giren ve Batı illerine yüklü uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen İran Plakalı Tır sürücüsü olan İran uyruklu R.K ise adli işlemler için gözaltına alındı.
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