Video Yaşam Akdeniz sahillerinde denizanası istilası devam ediyor | Video
Akdeniz sahillerinde denizanası istilası devam ediyor | Video

Akdeniz sahillerinde denizanası istilası devam ediyor | Video

19.03.2024 | 10:57

Akdeniz kıyılarında kısım kısım etkisini hissettiren denizanası istilası Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan sahilde de etkisini gösterdi.

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Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz haftalara ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı. Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde sahilde ölü denizanaları görülmüştü. Şimdiyse Erzin ilçesinde bulunan Burnaz sahili de ölü denizanalarıyla kaplandı. Uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu sahil şeridini kaplayan denizanaları dron ile havadan görüntülendi.

"BU DENİZANALARI 3-4 SENE İÇERİSİNDE BİZİM SAHİLLERİMİZİ İSTİLA EDEBİLİYOR"
30 yıldır tekneyle balıkçılık yapan Ali Ercan Karademir (55), "1992'den beri ağaç tekneyle balıkçılık yapan bir kaptanım. 1992'den beri bu sahilin çocuğuyum. Şimdi bu denizanaları tabiatın kanununa göre dünyada var. Bu denizanaları 3-4 sene içerisi zarfında bizim sahillerimizi istila edebiliyor. Bunun amacı da sahile yumurta bırakmalarıdır. Kıbrıs'a bırakabiliyor, Suriye'ye bırakabiliyor ve herhangi bir sahili bol olan bir yere bırakabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi sahil kenarlarında binlerce denizanası zaafıyla dolu. Balık yiyor, güçsüz olanlar da sahile dalgalarla ve fırtına sayesinde kendini sahile atıyor ve imha ediyor. Burada bakın binlerce var" dedi.

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